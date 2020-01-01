(تفاعلي) أسبوع كورونا في العالم العربي: أكثر من 84 ألف إصابة والعراق يتخطى مصر في الوفيات

تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد-19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 26 يونيو وحتى الخميس الموافق 2 يوليو، سجلت الدول العربية أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تصدرت فيها المملكة العربية السعودية القائمة بأكثر من 26 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:





وجاءت السعودية في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 26 ألفًا و969 إصابة، تلاها العراق بواقع 14 ألفًا و569 إصابة، ثم مصر بواقع عشرة آلاف و169 إصابة، ثم عمان بواقع 7653، وفي المركز الخامس قطر التي سجلت 6059 إصابات، كما يوضح الرسم البياني التالي:





وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 1900 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدر فيها العراق للمرة الأولى القائمة بواقع 723 حالة، فيما لم تسجل أربع دول هي: جزر القمر وتونس والصومال والأردن وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:





واحتل العراق المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 723 حالة، يليه مصر بـ587 وفاة، ثم السعودية التي سجلت 324 وفاة، ثم الجزائر 50 وفاة، وفي المرتبة الخامسة عمان التي سجلت 44 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:





يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، باستثناء دولة البحرين تم الاعتماد على موقع worldometers.

بعض الدول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد-19» خلال بعض الأيام كالصومال وجيبوتي، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها.