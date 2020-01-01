الكنيسة الإنجيلية بألمانيا تعلن قيام سفينتها «سي ووتش 4» بأول مهمة في أغسطس

أعلنت الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا أن من المرجح أن تقوم سفينتها "سي ووتش-4" لإنقاذ اللاجئين، بأول مهمة لها في أغسطس المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لهاينريش بيدفور-شتروم، رئيس مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء وقال " ستنطلق القوارب المطاطية بقوة في حال تلقي بلاغات عن أزمات بحرية أو تلقي تقارير عن حوادث لقوارب".

كانت الكنيسة الإنجيلية أعلنت في العام الماضي عن مبادرة لإطلاق سفينة لإنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أزمات في عرض البحر المتوسط.

وقد أسست الكنيسة لهذا الغرض، تحالف " United4Rescue" الذي يضم نحو 300 شريك، بينهم الكنيسة الإنجيلية وغالبية الكنائس المحلية. وسيتم إدارة السفينة عن طريق منظمة " سي ووتش" الإغاثية.

وكانت سفينة "سي ووتش-4" غادرت مدينة كيل الألمانية في نهاية شباط/فبراير الماضي إلى ترسانة بحرية في إسبانيا لإجراء تعديلات في بنيتها.

وقال بيدفورد-شتروم:" طالما استمر عدم وجود خدمة الإنقاذ البحري الحكومي المطلوبة بشدة، فإننا لن نتهاون في دعم منظمات الإنقاذ البحري الخاصة".

وأعرب بيدفورد-شتروم عن اعتقاده بأن أزمة كورونا حولت نظر الرأي العام إلى قضايا أخرى ولهذا فقد ازدادت أهمية " ألا نغض الطرف عندما يغرق الناس".

كانت إيطاليا ومالطا أعلنتا في جائحة كورونا عدم وجود مرافئ آمنة لديها للمهاجرين، وعلى الرغم من ذلك، يواصل مهاجرون رحلاتهم من ليبيا وتونس صوب أوروبا.

وعادت روما وفاليتا مؤخرا لاستقبال أناس من على متن قوارب، لكنهما طلبتا من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي تقديم تعهدات بالمشاركة في إعادة توزيع المهاجرين.