الحوثيون في اليمن يهددون بقصف قصور سعودية

هددت جماعة الحوثي باليمن اليوم الثلاثاء بقصف قصور تابعة لمسؤولين سعوديين، داعية السكان والمقيمين في المملكة إلى الابتعاد عنها كونها باتت أهدافا عسكرية.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري للجماعة، في مؤتمر صحفي بصنعاء:" على المدنيين السعوديين، أو المقيمين، الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين، فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لنا".

وأضاف: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وأشار سريع إلى أن" الطائرات المسيرة، وكذلك الصواريخ التابعة للجماعة، تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً"، لافتا إلى أن صواريخ العدوان الاعتراضية (صواريخ التحالف) هي التي تسقط على المدنيين في السعودية".

وتابع: "القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط الطائرات المسيرة يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين بالسعودية"، مشددا على أن "جميع الأهداف العسكرية لسلاح الجماعة في أراضي المملكة كلها ذات طبيعة عسكرية".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الجماعة نجحت بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة في الأراضي السعودية.

وأعلن أنه تم العثور على أسلحة تحمل شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في عدة جبهات باليمن، متهما الوكالة بأنها تدعم وتمول منظمات تمارس أدوارًا استخباراتية بشعارات إنسانية في اليمن.

وأردف: "وضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه، ومفاجآت الجيش اليمني(التابع للجماعة) لن تتوقف"، مضيفا:" لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة في السعودية".

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متبادل بين التحالف العربي والحوثيين في عدة جبهات باليمن منذ أسابيع، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن التهرب من الوصول إلى سلام لحل الأزمة.