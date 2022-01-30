لاعبة السلة الأمريكية جرينر تعترف في روسيا بذنبها في تهم حيازة مخدرات

اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، المسجونة في روسيا، بالذنب في جريمة حيازة مخدرات في محكمة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت العديد من وكالات الأنباء الروسية.



وأفادت وكالة إنترفاكس من قاعة المحكمة بأن جرينر قالت أيضا إنها لم تكن تنوي ارتكاب جريمة، لكنها حزمت أمتعتها على عجل.



وألقي القبض على جرينر في 17 فبراير، حيث زعمت السلطات الروسية أنها عثرت على زيت مخدر الحشيش في حقائبها. يشار إلى أن جرينر الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، ونجمة فريق فينيكس ميركوري بالدوري الأمريكي، تلعب في روسيا خارج الموسم.



وتم توقيف جرينر في مطار شيريميتيفو في موسكو، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الاعتقال التحفظي، والذي تم تمديده آخر مرة حتى 20 ديسمبر.



ومن المقرر استئناف المحاكمة في 14 يوليو الجاري، وتواجه جرينر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتها.



وطلبت جرينر من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدتها في رسالة بعثت بها إليه، وقال مسؤولون أمريكيون إن اعتقالها كانت له دوافع سياسية وسط تراجع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولكن الكرملين ينفي ذلك.