ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الأمير هاري سيعود فقط إلى بريطانيا لسبب وحيد، لا يتعلق بالعائلة الملكية وهو المثول أمام المحاكم.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن محرر الشئون الملكية مات ويلكينسون إن دوق ساسكس ليس لديه رغبة في حضور الفاعليات الملكية في بريطانيا بعد الانتقال إلى كاليفورنيا في عام 2020 مع عائلته الصغيرة.



وأشار ويلكينسون إلى افتقار هاري للاهتمام بالتفاعل مع عائلته، والذي امتد حتى إلى الظهور بشكل منفصل عن شقيقه الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز ديانا الأخير.



واحتفل جاك مان، أحد أصدقاء هاري المقربين، بزفافه نهاية الأسبوع الماضي، لكن هاري وزوجته ميجان ماركل لم يحضرا الحفل.



وقال المؤرخ ومعلق الشئون الملكية، جاريث راسل: "لا يبدو أن (دوق ودوقة ساسكس) مهتمان كثيرًا بالعودة في الوقت الراهن، ما لم يتعلق الأمر بالمثول القانوني - وليس الملكي - أمام المحكمة!".



وينظر القضاء في دعوى رفعها هاري ضد المجموعة المالكة لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، يتهمها بالتنصت على هاتفه وانتهاك خصوصيته بصورة غير قانونية.



وأضاف ويلكينسون: "كما هو الحال مع حقيقة أن ويليام وهاري لم يظهرا معًا في (حفل) جوائز ديانا، يشير عدم حضور هاري (حفل زفاف) اشبينه إلى أنه انقطع عن حياته في بريطانيا".



وحتى الآن في عام 2023، حضر هاري حدثًا ملكيًا رئيسيًا واحدًا، وهو تتويج والده الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا في وستمنستر آبي في 6 مايو الماضي.



ومع ذلك، بالكاد أمضى 36 ساعة في البلاد، حيث توجه مباشرة إلى المطار بمجرد اختتام الحفل للعودة إلى مدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا للاحتفال بعيد ميلاد نجله الأمير آرتشي الرابع.



وتواصل تصدر دوق ودوقة ساسكس لعناوين الأخبار طوال العام، بداية من إصدار الأمير هاري لمذكراته النارية، "سبير" أو "الاحتياطي"، في يناير، وصولا إلى نهاية شراكتهما مع شركة البث العملاقة "سبوتيفاي" لإنتاج حلقات إذاعية تبث على الإنترنت (بودكاست) لسنوات عديدة، وذلك بعد بث موسم واحد فقط.