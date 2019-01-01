استقبال حافل من الشعب اللبناني لـ تامر حسني

استقبل الشعب اللبناني الفنان تامر حسني، الذي وصل ليحيي حفلا غنائيا مساء غد، بحفاوة بالغة وسط زفة بالطبول والورود، وبدأ الاحتفال بقدومه من المطار حتى فندق ڤينيسيا بوسط المدينة.

وشارك تامر حسني جمهوره، مجموعة من الفيديوهات لاستقبال الشعب اللبناني له، وذلك عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وعلق عليه: «مفيش كلام يوصف فرحتي باستقبال شعب لبنان الحبيب ليا بالفعل استقبال اسطوري في حياتي بالحب والزفة والورود ومحبيني وأعلام لبنان وصحافة لبنان الغاليين اللي واحشيني أوي أوي أوي. اللي فضلوا معايا من المطار لحد الفندق بكل حب و تقدير».

وتابع: «من كل قلبي كل الشكر لشعب لبنان الحبيب الراقي أنا كمان بحبكم ومستنيكم بكرة إن شاء الله في الحفلة وبعد بكرة في السينما نشوف فيلمي الجديد تاج مع بعض، الله يحفظك يا لبنان ويحفظ شعبك و كل الأمة العربية يا رب».

يشار إلى أن تامر حسني ينافس في دور العرض السينمائية بفيلم «تاج»، ويشاركه في البطولة كل من دينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وهالة فاخر، وساندي، ومحمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.