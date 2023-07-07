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انتحرت طالبة بالمرحلة الثانوية في قرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بتناول حبة الغلال السامة التي تستخدم في حفظ الغلال، وذلك لتعثرها في حل أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وخوفها من الرسوب، وجرى نقل جثتها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعقيد تامر يحيى مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى الطوارئ الجامعي، بوصول طالبة بالمرحلة الثانوية بحالة إعياء شديد وتوفيت فور وصولها "ادعاء تناول مادة سامة".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفى، وبالفحص تبين مصرع "شروق م."، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة دميرة الثانوية المشتركة، ومقيمة قرية الروضة مركز طلخا.

وبسؤال أسرتها، أكدوا انتحار ابنتهم وذلك عقب عودتها من أداء امتحان اللغة الإنجليزية وتعثرها في الإجابة ولخوفها من الرسوب، فانتحرت باستخدام حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة.