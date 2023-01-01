أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه يطالب بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه يريد عودة الموسيقي في مصر إلى ما كان عليه، متابعًا: "بشرة خير" تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس، حققت 500 ألف دولار وتنازلت عن حقوقي في الأغنية".

وأشار إلى أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاح كبير وصلت لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، لأن الأغنية تحقق الكثير من الأرباح.