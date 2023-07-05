حمدي فتحي: أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مع الوكرة

أعرب حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق المنتقل حديثا للوكرة القطري، عن سعادته الكبيرة بالانضمام رسميا لصفوف فريقه الجديد بعقد لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم 2023 - 2024.

وعقد الوكرة مؤتمرا صحفيا، مساء الخميس، لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام والإعلان عن تفاصيل صفقة انتقاله للفريق القطري.

وكشف فتحي خلال المؤتمر أن المفاوضات بدأت منذ مدة للانضمام للوكرة، مشيرا إلى أن إصراره على الانضمام إليه وإصرار ادارة النادي القطري أيضا برئاسة خليفة بن حسن ال ثاني كان لهما دورا كبيرا في إتمام الصفقة وايضا تعاون إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف فتحي: "أتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركزا جيدا في الموسم المنتهي وهذا العام سنلعب في دوري أبطال آسيا وإن شاء الله ننافس بشكل جيد في المسابقة القارية وأيضا في البطولات المحلية وفي مقدمتها دوري نجوم قطر".

ووجه فتحي الشكر لجماهير الأهلي على دعمها المستمر له، مؤكدا أيضا أن تقبلها لوجوده في قطر واللعب للوكرة أمر أسعده كثيرا جدا وسيحاول جاهدا ويبذل قصارى جهده ليسعدهم ويكون عند حسن ظنهم به.

وتابع: "سعدت جدا بوجود رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر خلال المؤتمر الصحفي، وواثق من دعم الجماهير المصرية والأهلاوية بالكامل لنادي الوكرة خلال المرحلة القادمة".

وأشار فتحي إلى أن الدوري القطري في الفترة الأخيرة تطور بشكل كبير وواضح جدا، وقال إنه سبق وأن زار الدوحة في العديد من المناسبات وفي كل مرة كنا نسعد جدا بالتواجد واللعب هنا في ظل امتلاك قطر لإمكانيات كبيرة من حيث الملاعب ولديها قدرة كبيرة على تنظيم الأحداث الرياضية مثل كأس العرب وكذلك كأس العالم 2022.

وكشف حمدي فتحي عن متابعته لمباريات الأهلي وآخرها مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري وكان سعيدا للغاية بتحقيق الفريق الأحمر للفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربه من الفوز باللقب، متمنيا تتويج الأهلي بالبطولة.

وأتم فتحي أن هذا اللقب سيحسب له في مسيرته وسيظل مشجعا دائما للنادي الأهلي.