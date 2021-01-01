رئيسا أوكرانيا والتشيك: الناتو يجب أن يقبل عضوية أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إلى إظهار إشارة واضحة خلال قمة حلف شمال الأطلسي" ناتو" المقرر ان تعقد الأسبوع المقبل، عقب محادثاته في براغ مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل.

وتأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة التشيكية في إطار جولة أوروبية لحشد الدعم للجهود الحربية الأوكرانية ومحاولتها الانضمام إلى الناتو. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى زيلينسكي محادثات في صوفيا مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف.

وقال زيلينسكي في براغ أن الوضع المثالي بالنسبة لنا هو أن تتم دعوتنا للانضمام إلى الناتو"، مضيفا أن اللحظة المناسبة قد جاءت لإظهار وحدة التحالف العسكري الغربي وشجاعته في مواجهة الحرب الروسية.

وفي الوقت ذاته، أقر الرئيس الأوكراني بوجود مقاومة وأن بعض الدول لا تزال تتطلع إلى موسكو.

ودفع بافيل، وهو جنرال سابق في الناتو، بأن أوكرانيا يجب أن تبدأ مفاوضات الانضمام مع الحلف فور انتهاء الحرب.

وشدد بافيل على أن "هذا من أجل أمننا أيضا، إنه من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي"، مضيفا أن جمهورية التشيك ستدعو أيضا إلى بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذا العام.

وزار بافيل، الذي تم انتخابه رئيسا في مارس الماضي، كييف في أبريل مع نظيرته السلوفاكية زوزانا كابوتوفا.

ويأتي الاجتماع الأخير هذا مع زيلينسكي قبيل انعقاد قمة الناتو في فيلنيوس المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.

وقدمت التشيك لأوكرانيا خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، 24 دبابة و 76 ناقلة جند مدرعة و 16 مركبة دفاع جوي.

ومن المتوقع أن يسافر زيلينسكي إلى تركيا اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إنه من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.