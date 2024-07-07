زعيم المعارضة في إسرائيل: جيشنا لا يناسبه نمط الحروب الطويلة

طالب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأحد، بعقد صفقة مع حركة حماس الفلسطينية، تسفر عن وقف الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن لابيد، قوله: «نحن بحاجة إلى وقف الحرب وعقد صفقة وإعادة المحتجزين».

وأضاف أن «إسرائيل كانت دائما ضد الحروب الطويلة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الأحد.

وتابع زعيم المعارضة في إسرائيل: «جيشنا يعتمد على قوات الاحتياط التي لا تصلح لهذا النمط من الحروب».

وأفادت تقارير أمريكية أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في السياق، نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات، قولها إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المحتجزين.

كما نقلت «القناة 13» الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها. وأضافت أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات، وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.