الحكومة الإسرائيلية تمدد فترة إجلاء سكان بلدات حدودية في الشمال والجنوب حتى نهاية أغسطس

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تمديد فترة إجلاء سكان بلدات حدودية في الشمال والجنوب حتى نهاية أغسطس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الحكومة وافقت في جلستها اليوم، على اقتراح بنيامين نتنياهو، بتمديد فترة إجلاء سكان المستوطنات الجنوبية الواقعة ضمن النطاق المعروف من صفر إلى 7 كيلومترات من سياج قطاع غزة، ولسكان المستوطنات الشمالية في نطاق صفر إلى 5 كم من الحدود اللبنانية، حتى 31 أغسطس 2024».

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,153 شهيدا، و87,828 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.