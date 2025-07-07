بري بعد لقائه الموفد الأمريكي: اجتماع بنّاء يراعي سيادة لبنان ومطالب حزب الله

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لقاءه مع السفير الأمريكي في تركيا الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توماس باراك، اليوم الاثنين، بالجيد والبنّاء ويأخذ مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين ومطالب "حزب الله" بحرص كبير.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت السفير باراك والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

واعتبر بري "الاجتماع جيداً وبناءً آخذاً بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كل وكذلك مطالب حزب الله".

وتناول اللقاء بين بري وباراك "تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية".

وكان باراك قد وصل إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الاثنين، والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس جوزف عون سلم السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، "أفكارا لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا".

وكان باراك قد زار لبنان في 19 يونيو الماضي والتقى المسئولين اللبنانيين وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية.

وناقش رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري المقترحات الأمريكية للردّ عليها.