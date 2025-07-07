105 شهداء و356 مصابا يصلون مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 105 شهداء، منهم شهيد انتشال، و356 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57523 شهيدا و136617 مصابا منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6964 شهيدا، 24576 مصابا.

كما أشارت إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 74 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 758 شهيدا وأكثر من 5005 مصابين.