زيادة ملحوظة في القروض المتعثرة في البنوك الألمانية

تعاني البنوك الألمانية من أعلى زيادة في القروض المتعثرة في أوروبا.

وبحسب تحليل أجرته شركة "بيرينج بوينت" للاستشارات الاقتصادية، فقد زادت القروض المتعثرة لدى البنوك الألمانية عام 2024 بنسبة تقارب الربع (9ر24%) مقارنة بعام 2023. وبلغ متوسط ​​زيادة القروض المتعثرة بين البنوك الأوروبية الـ 163 التي شملها التحليل 1ر1%.

وأوضحت "بيرينج بوينت" أن الأسباب الرئيسية للزيادة الحادة في ألمانيا هي "الارتفاع الحاد في عدد حالات إفلاس الشركات، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القيمة، وارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض في قطاع العقارات التجارية".

وفي العام الماضي سجلت ألمانيا 21 ألفا و812 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. وكان الخبراء قد توقعوا زيادة كبيرة بعد انتهاء الدعم الحكومي للشركات على خلفية جائحة كورونا. وتواجه الشركات في ألمانيا ضغوطا متزايدة أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وعدم اليقين السياسي. ومن المتوقع أن تشهد ألمانيا زيادة أخرى في حالات إفلاس الشركات هذا العام.

ويتعرض سوق العقارات التجارية لضغوط في العديد من البلدان منذ فترة، على سبيل المثال بسبب زيادة التوجه نحو العمل من المنزل، والذي قلل من الحاجة إلى المساحات المكتبية. كما تزايد عدد المتاجر الشاغرة بسبب تزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.

ويُعتبر القرض "متعثرا" إذا كان احتمال سداد المُقترِض للقرض بالكامل منخفضا. وتواجه البنوك خسائر في مثل هذه الحالات. وقد يؤثر ذلك أيضا على منح قروض جديدة.

ومع ذلك يؤكد تحليل "بيرينج بوينت" أن القطاع المصرفي الأوروبي يُثبت عموما مرونته في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بالصعوبة. وأشار التحليل إلى أن العديد من البنوك الأوروبية تمكنت من الحفاظ على صافي أرباحها، أو حتى زيادتها، على الرغم من ارتفاع التكاليف. وبحسب البيانات، ارتفع متوسط نسبة رأس المال الإجمالي للبنوك للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 5ر23% في عام 2024.