5 مرشحين يتقدمون لانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد منذ فتح باب الترشح

تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد أعمالها لليوم الثالث، برئاسة المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، حيث تستقبل المرشحين وتُراجع المستندات المطلوبة وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدّم اليوم منصور إبراهيم سيد، كمرشح فردي مستقل، ليصبح بذلك إجمالي عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح 5 مرشحين، يتنافسون على مقعد واحد فردي في الدائرة الانتخابية الوحيدة بالمحافظة، وذلك وسط استيفاء جميع المستندات اللازمة، وسداد رسوم الترشح، مع منح كل مرشح الرمز الانتخابي المخصص له، وفقًا لأسبقية الحضور وتقديم الأوراق، سواء كان مرشحًا مستقلًا أو تابعًا لحزب، بشرط إرفاق خطاب رسمي من الحزب.

وتباشر اللجنة أعمالها من داخل مقر محكمة الوادي الجديد الابتدائية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك منذ فتح باب الترشح وحتى انتهاء المدة الزمنية المحددة وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي السياق ذاته، تواصل لجنة المجلس الطبي بالوادي الجديد، المعروفة باسم القومسيون الطبي، برئاسة الدكتور أسامة نصار، أعمالها بالتعاون مع مستشفى الخارجة التخصصي، لاستقبال مرشحي الشيوخ لإجراء الكشف الطبي، وهو أحد المستندات الإلزامية لاستيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم دائرة انتخابية واحدة، مخصص لها مقعد فردي، إلى جانب مقعد بالقائمة التي تشمل محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد.