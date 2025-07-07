أقدم مناصران لفلسطين في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، على تلطيخ واجهة مبنى رئاسة الوزراء باللون الأحمر، للفت الأنظار إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة واحتجاجا على الدعم العسكري الألماني لإسرائيل.

الناشطان ينتميان لمجموعة "Palestine Rising" التابعة لحركة "الجيل الجديد"، وتم اعتقالهما بعد تصرفهما الاحتجاجي.

وأفاد بيان صادر عن حركة "الجيل الجديد" أن الناشطين باحتجاجهما لفتا الأنظار إلى الإبادة الجماعية في غزة، وطالبا ألمانيا بإنهاء "اشتراكها في الجريمة".

وأشار البيان إلى أن ألمانيا تواصل تصدير أسلحة بملايين اليوروهات إلى إسرائيل رغم الانتقادات المتزايدة للعنف في قطاع غزة.

وأضاف: "الإدارة الألمانية أيديها ملطخة بالدماء"، لافتا إلى أن ألمانيا متورطة في هذه الجرائم من خلال مواصلتها توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.​​​​​​​