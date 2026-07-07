أعلنت الدكتورة صالحة المصري، مدير قاعة الباب سليم بمتحف الفن الحديث، عن تنظيم ندوة ثقافية وفنية بعنوان "ثنائية التصوير.. من التعبيرية إلى التجريد".

تأتي هذه الندوة على هامش المعرض الخاص بالفنان أحمد فتح الله، وتُقام في تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، وذلك بمقر قاعة الباب سليم بمتحف الفن الحديث في دار الأوبرا المصرية.

ويشهد اللقاء حضورًا بارزًا لنخبة من القامات الفنية والأكاديمية، حيث يحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور محمود حامد، أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والعميد السابق لكلية التربية الفنية بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية.

كما يشارك في الجلسة الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار، بجانب الفنان التشكيلي أيمن لطفي، وتتولى إدارة الأمسية النقاشية الناقدة التشكيلية والفنانة الدكتورة صالحة المصري.

وتتناول الندوة، بالبحث والتحليل، المحاور الجمالية لثنائية التصوير بين المدارس التعبيرية والتجريدية، ملقيةً الضوء على الرؤى البصرية المتضمنة في أعمال المعرض الحالي، وموفرةً مساحة نقاشية غنية تجمع بين المبدعين والجمهور لتفكيك لغة الألوان والخطوط والأثر الفني.