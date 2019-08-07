لوكاكو على بعد خطوة واحدة من دخول تاريخ إنتر ميلان

يبدو أن صفقة انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم مانشستر يونايتد، إلى إنتر باتت على بعد خطوة واحدة من الحسم، على الرغم من تعثرها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية فإن إدارة إنتر قدمت عرضًا بقيمة 70 مليون يورو، من أجل ضم لوكاكو، الأمر الذي يعني أنه في حال إتمام الصفقة سيكون بذلك المهاجم البلجيكي هو الصفقة الأغلي في تاريخ النيراتزوري.

وأوضحت الصحيفة أن فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال لوكاكو، قد اجتمع اليوم الأربعاء، بممثلي مان يونايتد، من أجل إتمام التعاقد مع المهاجم صاحب 26 عامًا.

وذكرت الصحيفة أن قرار إدارة إنتر برفع قيمة ضم لوكاكو، جاءت بعدما رفضت نظيرتها في يونايتد عرضًا سابقًا بقيمة 64.7 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإصرار الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري على التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط الهجوم، وذلك بعدما اقترب الأرجنتيني ماور إيكاردي مهاجم الفريق من الرحيل.

وانضم لوكاكو لصفوف يونايتد قادمًا من إيفرتون، في صيف 2017، ولعب مع الفريق 96 مباراة وسجل 42 هدفًا وصنع 13 أخرى.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات في إيطاليا من المقرر أن ينتهي في الثاني من سبتمبر المقبل.