قناة «mtv» اللبنانية تقرر عدم إذاعة كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

قررت قناة «mtv» اللبنانية عدم إذاعة كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، التي كان من المقرر إذاعتها في الخامسة والنصف بتوقيت لبنان.

وأصدرت قناة «mtv» اللبنانية بيانا جاء فيه: «جرى التنسيق منذ صباح اليوم، بين محطات "mtv" و"LBCI" و"الجديد"، لإصدار موقف مشترك من تغطية كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقد رحبت mtv بهذا الأمر، علما أنها كانت تمتنع حصرا عن نقل إطلالات السيد المسائية، بسبب البرمجة الليلية التي لا يجوز للسياسيين احتكارها».

وتابعت: «إلا أن المحطة فوجئت بموقف صادر عن "LBCI" عبرت عنه في بيان أعلنت فيه مقاطعة جميع السياسيين، وهي سعت من خلال ذلك كي لا تظهر في موقع المقاطع لنصرالله. في وقت تراجعت "الجديد" وقرّرت النقل المباشر. من هنا تؤكد "mtv" أن مواقفها مبدئية وليس استلحاقية، ولا خصوصا شعبوية. وهي لا تتراجع خوفا ولا تقدم ارتجاليا».

وأضافت: «كما تؤكد أنها ترفض مبدأ المقاطعة، وهي وإن لم تنقل كلمة نصرالله إلا أنها متمسكة بنقل الخبر إلى جمهورها، عبر نشراتها الإخبارية وموقعها الالكتروني الإخباري وتطبيقها الهاتفي، من دون أن تتردد بالتعبير عن خطها السياسي في نشراتها الإخبارية. وهي ستبقى كذلك، في أزمنة الاحتلال والوصاية، كما في زمن فشل السلطة السياسية».