برنامج الأغذية العالمي: آلاف الأسر تضررت جراء السيول في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن آلاف الأسر في مناطق عديدة من اليمن تضررت نظرا للأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة التي دمرت العديد من المنازل وسبل المعيشة.



وأضاف برنامج الأغذية في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "العديد من الأسر النازحة بسبب الصراع التي تعيش في مأوى مؤقت، اضطرت للنزوح مجددا بسبب السيول".



وأوضح البيان، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الإنساني لضمان سرعة حصول الأسر المتضررة على الدعم الذي تحتاجه.



وأفاد بأن البرنامج قام بتوزيع الحصص الغذائية للاستجابة الفورية للأسر في مأرب (شرقي البلاد) وسيتم الوصول لمناطق إضافية في الأيام المقبلة، ويتم إعطاء الأولوية في توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضررا من السيول.



ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، يواصل برنامج الأغذية العالمي متابعة الوضع عن كثب، وهو على استعداد للإستجابة الطارئة، حسبما أوضح البيان.



وخلال الأسبوعين الماضيين، لقى العشرات حتفهم جراء السيول التي ضربت عددا من المحافظات اليمنية، فضلا عن تضرر آلاف الأسر، وانهيار أعداد كبيرة من المنازل، من بينها منازل ومخيمات النازحين، وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.