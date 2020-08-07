«LBCI» تقرر وقف البث المباشر للخطابات والمؤتمرات السياسية

أعلنت «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال»، أنها قررت، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات.
ونقلًا عن «LTC» اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، جاء في بيان الـLBCI التالي:
«لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.
لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله
لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه ...
لأنه بعد 4 أغسطس المطلوب:
فعل وليس حكي
إنجازات وليست خطابات
أعمال وليست أقوال.
لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم:
تَغيِّروا لنٌغيِّر
دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم ... ولا تُلهوا الناس في الحكي.
ونقول للناس ختامًا:
فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر ... هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم ...الاولوية لهنَّ وليست لكم».