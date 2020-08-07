 «LBCI» تقرر وقف البث المباشر للخطابات والمؤتمرات السياسية - بوابة الشروق
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«LBCI» تقرر وقف البث المباشر للخطابات والمؤتمرات السياسية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 4:17 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 4:17 م

أعلنت «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال»، أنها قررت، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات.

ونقلًا عن «LTC» اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، جاء في بيان الـLBCI التالي:

«لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.
لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله
لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه ...
لأنه بعد 4 أغسطس المطلوب:
فعل وليس حكي
إنجازات وليست خطابات
أعمال وليست أقوال.
لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم:
تَغيِّروا لنٌغيِّر
دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم ... ولا تُلهوا الناس في الحكي.
ونقول للناس ختامًا:
فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر ... هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم ...الاولوية لهنَّ وليست لكم».

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