مباحثات أمريكية نيوزيلندية بشأن التحركات الصينية في مضيق تايوان

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أجرت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مباحثات مع وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري تناولت التحركات الصينية في مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم الأحد- جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- إن نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت اليوم بوزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري في هونيارا بجزر سليمان، حيث حضرا مراسم إحياء الذكرى الثمانين لمعركة جوادالكانال.

وتابع البيان أن المسؤولين ناقشا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات الدفاع النيوزيلندية، إلى جانب التحركات الأخيرة للصين وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وسلطت نائب الوزير الضوء على سبل زيادة التعاون والتنسيق الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في منطقة المحيط الهادئ.

كما تم بحث الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، فضلاً عن تعميق المشاركة مع بلدان جزر المحيط الهادئ.