 الكويت تدين وتستنكر اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدين وتستنكر اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

الكويت - أ ش أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:07 م

أعربت وزارة الخارجية ‏الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وأكدت الخارجية الكويتية -في بيان، اليوم الأحد- أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديداً للاستقرار، مشددة على مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.

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