اتحاد الصحفيين العرب يدين الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد 24 فلسطينيا بينهم 6 أطفال بالإضافة لإصابة 203 مواطنين.

وأشار الاتحاد في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والفاعل لإنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أشار إلى إدانة منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين، والذي يعتبر استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحملت المنظمة إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.