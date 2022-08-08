دبلوماسي روسي يرى تقدما في مباحثات فيينا النووية مع إيران

قال ميخائيل أوليانوف، المفاوض الروسي في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران إن المباحثات بين طهران والدول الست الأخرى تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال السفير الروسي للمنظمات الدولية في فيينا على تويتر اليوم الأحد بعد اجتماع مع كبير المفاوضين الأوروبيين أنريكي مورا: "يبدو أننا نحرز تقدما. لذا نأمل ألا يحدث ما يفسده"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

غير أنه لم تظهر بعد أي مؤشرات على حدوث انفراجة مطلع الأسبوع بعد استئناف المفاوضات في فيينا الخميس الماضي عقب خمسة أشهر من التوقف.

وأوضح أوليانوف أن موسكو تدعم "تماما" مسودة الاتفاق الحالي.

وفي الجولة الحالية من المباحثات، يحاول دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإيران والأطراف الخمسة الأخرى وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، حل مسائل نهائية بشأن اتفاق يقضي برفع العقوبات الأمريكية وإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي.

وجدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد اعتراضه على تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة النووية بهدف توضيح أنشطة نووية سرية في الماضي.

وقال أمير عبداللهيان في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "سنستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن يجب أن تنأى بنفسها عن الانحرافات السياسية وتنفيذ عملها في إطار عمل تقني". وشدد الوزير على أن إيران لا ترغب في إنتاج أسلحة نووية.