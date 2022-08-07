 سرايا القدس تعاهد الفلسطينيين: سنجعل غلاف غزة مكانا غير قابل للحياة - بوابة الشروق
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سرايا القدس تعاهد الفلسطينيين: سنجعل غلاف غزة مكانا غير قابل للحياة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:49 م

تعهّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بجعل منطقة غلاف غزة، مكانا غير قابل للحياة.

وقالت سرايا القدس، اليوم السبت: "نعاهد الله ثم أبناء شعبنا بجعل ما يسمى غلاف غزة بما يحتوي من مستوطنات مكانا غير قابل للحياة"، كما نقلت عنها تقارير إعلامية.

ميدانيا، أعلنت سرايا القدس إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ، على مدينة عسقلان التي تمثل هدفا متواصلا للمقاومة الفلسطينية ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت سرايا القدس، عدة صواريخ على المنطقة الصناعية في عسقلان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع تويتر، تصاعد أعمدة الدخان من إحدى البنايات بعد سقوط أحد الصواريخ هناك.

 


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