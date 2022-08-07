معسكر مغلق لـ إيسترن كومباني استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال، المدير الفني معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى علاء عبد العال لتصحيح المسار بعد السقوط أمام إنبي في المباراة الماضية، وحذر اللاعبين من خطورة الطلائع الذي يسير بخطى ثابتة مع طارق العشري، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى محمد بسام.

واستعاد إيسترن كلا من الحسيني طه الذي تعافى من مزق الانكل، وأحمد حجي بعد التعافي من الخلفية، وقبلها عبد العزيز موسى ومحمد خليفة مما يمنح علاء عبدالعال الراحة في اختيار التشكيل الأساسي من أجل محاولة الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً آخر.