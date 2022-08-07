طارق رضوان: لدينا خبرات فى دراسة مشكلات التعليم والصحة وحقوق الإنسان

إيناس عبدالحليم: تشكيل 15 لجنة نوعية يبشر بحلول فعالة للعديد من الملفات

مايسة عطوة: عمل اللجان وثيق الصلة بما يحتاجه الشارع المصرى فى القضايا الاجتماعية





أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية اللجان التى شكلها مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعاته السابقة، وأبدوا الاستعداد للتعاون مع القائمين على الحوار فى الملفات المختلفة التى سبق للجان مجلس النواب دراستها.

وأبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، رضاه عن المخرجات التى انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وتحديدا تشكيل لجان فرعية تناقش قضايا تمس حقوق الإنسان والصحة والتعليم والشباب.

وأضاف رضوان، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هناك نقاط التقاء ومساحات مشتركة بين الخبرات التى راكمها أعضاء مجلس النواب، فى تخصصات متعددة كالمحليات والشباب والصحة والتعليم، وبين اللجان الفرعية التى انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن المقرر أن تناقش هذه الملفات، موضحا أن النواب على استعداد لإفادة الحوار الوطنى بما يحتاجه من رؤى وأفكار وأطروحات فى الملفات التى تعامل معها النواب على مدى الفترات الماضية.

من جانبها، اعتبرت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب إيناس عبدالحليم، أن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل 15 لجنة نوعية؛ يبشر بوضع حلول فعالة للعديد من الملفات، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تثبت أن الحوار ليس مجرد شعارات أو تصريحات إعلامية، وإنما سيؤدى لقرارات سيكون لها تأثير على السياسات التشريعية والدستورية والاقتصادية المقبلة، فى ظل حالة ترقب شعبى لوجود حلول فى ملفات الصحة والتعليم والوعى وحقوق الإنسان.

وأضافت عبدالحليم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مجلس النواب وأعضاءه فى حال استعداد تام لتقديم يد العون بأية مقترحات أو إسهامات تثرى الحوار الوطنى والملفات المقترحة للنقاش.

وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مايسة عطوة، أن اللجان الفرعية والنوعية المنبثقة عن المحاور الرئيسية تتسم بالشمول، مرحبة بتحديد الملفات وتقسيمها بطريقة ستساعد أصحاب الخبرة والاختصاص من المتحاورين على الخروج بأفضل الحلول.

وأضافت مايسة عطوة، أن عمل اللجان الفرعية التى أرساها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وثيق الصلة بما يحتاجه الشارع المصرى فى القضايا الاجتماعية كأحوال الأسرة والمنظومة الصحية والطبية وتحسين التعليم، وجميعها مخرجات نضمن نجاحها لكونها دعوة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واتفق معها رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب سليمان وهدان، موضحا أن اللجان التى أسفرت عنها اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني؛ تثبت العمل بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة، بداية من وضع اللائحة الداخلية ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، لافتا فى تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين، إلى أن هناك إجادة فى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور، والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، قرر تشكيل 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادى، وهى التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وبتشكيل اللجان، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من اللجان الفرعية لكامل المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث استقر أعضاء مجلس الأمناء فى اجتماعات سابقة على تشكيل 5 لجان بالمحور الاجتماعى: وهى لجان «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية».

فيما تم حسم وتشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسى، وهى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».

وقرر مجلس الأمناء عقد الجلسة المقبلة السبت 27 أغسطس، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى الجلسات اللاحقة.