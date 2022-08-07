محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

هنأ محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة وهم:(مريم حسن عبد المنعم عويس من إدارة العجوزة علمي رياضة والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وندى محمود عبد المولى عبد الحميد (إدارة الهرم) علمي رياضة والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، ومهند محمد شعبان محمود (إدارة الدقي) الشعبة الأدبية الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، ولينه أحمد فؤاد محمد محسن (إدارة الهرم) الشعبة الأدبية، السادس مكرر على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها معهم عقب إعلان النتيجة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم - إن هؤلاء الطلاب قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة الجيزة، حيث أثنى المحافظ عليهم واستمع إلى تطلعاتهم وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياتهم المستقبلية، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كما حرص المحافظ على تهنئة أولياء أمورهم وتشجيعهم على دعم ومساندة أبنائهم خلال مسيرتهم العلمية.. مؤكداً أنه سيتم تكريمهم بديوان عام المحافظة؛ لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.. متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.