أكد المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق قطر القطري، أنه سيظل يفتخر أمام أبناءه باللعب في أفضل ناد في إفريقيا.

وقال بانون في تصريحات تلفزيونية: «أريد أن أشكر كل جماهير الأهلي على دعمهم ورسائلهم، أشكركم على كل دقيقة في النادي الأهلي، وسأظل أفتخر أمام أبنائي أنني لعبت لأفضل ناد في إفريقيا».

وأضاف: «أريدكم أن تكونوا خلف اللاعبين لأنهم هم من حصدوا البطولات، الله يكون في عونهم لأنهم منذ 5 سنوات يلعبون بدون راحة، وإن شاء الله الموسم القادم يكونون عند حسن ظنكم».

وواصل: «محمود الخطيب هو الرئيس رقم واحد في حياتي، أول مرة أعمل مع رئيس يعطينا الحافز دائمًا لأنه كان لاعب كرة قدم ويشعر باللاعبين، كان يحبني كثيرًا وأنا أيضًا».

رسالة المدافع المغربي لـ سواريش

واسترسل: «أتمنى لـ سواريش كل التوفيق، وتدربت معه، هو مدرب بعقلية أوروبية ويركز على تحركات اللاعبين ومع الوقت سيظهر بشكل أفضل».

وأتم: «الوقت ضيق وسواريش جاء على مباريات قوية، وعلى الجماهير أن تعطيه الوقت، أتذكر عندما جاء موسيماني قال اعطوني عامًا وسنحصد كل البطولات، وهذا حدث».