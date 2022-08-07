 رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى

مكة المكرمة - أ ش أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:22 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:22 م

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك خطر للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

ونددت الرابطة ومجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"- بهذا التصعيد الخطر الذي يمس حرمة المقدسات الإسلامية، محذرة من هذه الانتهاكات المتواصلة التي تهدد بالتصعيد والعنف المتبادل الذي سيدفع ثمنه الجميع، ويعود بجهود السلام إلى الخلف.

وأكدت الرابطة أهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص السلام في المنطقة، وصولا إلى حل هذه القضية المصيرية التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.

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