مدبولي: العمل على زيادة قدرة خط الكهرباء الرابط بين مصر والأردن لـ2000 ميجاوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على تعزيز التعاون مع الأردن في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، أن فرصا عديدة متاحة يمكن أن تساهم في تحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر لن يتحقق من دون ربط الدولتين بشبكة طرق وبنية أساسية، مؤكدا أنّ تمت مناقشة مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

أوضح أن قدرة خط الكهرباء الرابط بين البلدين تبلغ 550 ميجا وات، فيما تمت مناقشة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، على أن يتم تحقيق ذلك على مراحل.

وأفاد بإمكانية الاستفادة من خط الربط بما يساهم في نقله إلى دول أخرى.