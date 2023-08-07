 رئيس العامة للاستثمار: استصدرنا قرارا بعدم فرض أي رسوم إلا قبل الرجوع إلى الهيئة - بوابة الشروق
الإثنين 7 أغسطس 2023 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

رئيس العامة للاستثمار: استصدرنا قرارا بعدم فرض أي رسوم إلا قبل الرجوع إلى الهيئة

حياة حسين
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:09 م

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، فحصت 1949 شكوى استثمارية في الفترة من يونيو 2022 حتى مايو 2023، وتم الرد على 1421 شكوى، وتسوية 75% منها لصالح المستثمرين.

وأضاف هيبة في مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم، أن شكاوى المستثمرين تنوعت ما بين فرض رسوم إضافية وبدون وجه حق، وعدم وضوح الرسوم الضريبية، لذلك تم الاتفاق مع وزارة المالية على إعداد دليل ضريبي واضح ومفسر.

كما استصدرت الهيئة قرارا من المجلس الأعلى للاستثمار بعدم فرض أي رسوم على المستثمرين قبل الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار والموافقة عليها أو رفضها.

وكانت الهيئة قد رفضت زيادة الرسوم من إحدى الجهات بسبب زيادة الأعباء على المستثمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك