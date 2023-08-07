اتفاق ماليزيا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي على معالجة المخاوف بشأن قواعد إزالة الغابات

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اتفقت ماليزيا وإندونيسيا، أكبر دولتان في العالم في إنتاج زيت النخيل، مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز التفاهم المتبادل ومعالجة المخاوف بشأن قواعد ومعايير التكتل الخاصة بإزالة الغابات.

ويتم القيام بذلك من خلال فريق عمل مشترك مخصص لهذا الغرض، برئاسة مشتركة من الأطراف الثلاثة.

وعقد فريق العمل المشترك أول اجتماع له في جاكرتا أمس السبت، واتفقت الأطراف الثلاثة على الشروط المرجعية لعمل الفريق، حسبما أفادت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية.

وتشمل الشروط المرجعية عددا من المسائل مثل إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلسلة التوريد وأنظمة الشهادات الوطنية (شرعية الأراضي وتاريخ إزالة الغابات) والتتبع من المنتج إلى المستهلك النهائي، والبيانات العلمية الخاصة بإزالة الغابات وتدهورها وحماية البيانات.