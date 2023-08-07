مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على منطقة سكنية في شرق أوكرانيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.



وقال وزير الداخلية الأوكراني ايهور كليمنكو على تطبيق تيليجرام مساء اليوم الاثنين إن صاروخين أصابا منطقة سكنية.



وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة العسكرية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلنكو على تيليجرام إن المنطقة توجد بها فنادق ومطاعم ومتاجر. كما نشر عدة صور تظهر مبنى مدمرا.



كما أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي وقال إن جهود الإنقاذ جارية حاليا. وكتب "يجب أن نوقف الإرهاب الروسي".