قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، إن إيران لها أربع أذرع مسلحة هي الحشد العراقي، والحشد السوري، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، إلا أنها الآن تواجه أزمة حقيقية باغتيال إسماعيل هنية على أرضها يوم تنصيب رئيسها، بعد يوم من اغتيال فؤاد شكر، الرجل الأهم في تنظيم حزب الله.

وأوضح فرج، خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين بعنوان "الأمن القومي المصري والعربي في ظل الصراعات الراهنة بالمنطقة"، أن الرد الإيراني شبه مؤكد، ونحن جميعًا ننتظر بين لحظة وأخرى اشتعال المنطقة.

وأشار إلى أن التحليلات كانت تشير دائمًا إلى أن الحروب المقبلة ستكون حروب مياه، إلا أنها ستكون حروب مياه وغاز طبيعي، وإذا لم يكن للدول قوات مسلحة قوية لحماية البلاد والمقدرات، بالطبع ستقع البلاد في الخطر.