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أعداد جريدة الشروق
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سي إن إن: أمريكا تعمل لحشد دعم الحلفاء للدفاع عن إسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:40 م

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية، اليوم، إن واشنطن تعقد اجتماعات مكثفة مع حلفائها للاستعداد لأي هجوم محتمل من إيران على إسرائيل.

وأضافت أن المسؤولون الأمريكيون يعملون لحشد دعم الحلفاء للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني محتمل.

وتابعت الشبكة: المسؤولون الأمريكيون يضغطون على دول بالمنطقة للمساعدة في توجيه رسالة تهدئة لإيران وإسرائيل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تلوح فيه تهديدات مختلفة تواجهها إسرائيل، بما في ذلك انتقام إيراني محتمل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، فضلاً عن مناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، والتي تهدد بالتحول إلى حرب.

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