صحة لبنان: قتيل و4 جرحى جراء غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا.

وقال في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة جويا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وجرح أربعة آخرين».

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.