وزير الدفاع الإسرائيلي: نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يجر بلاده لدفع ثمن كبير، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن جالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.

وذكرت الصحيفة أن جالانت تفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه من المحتمل تدخل الجيش الإسرائيلي بريا وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية، قائلا: "الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم في وقت واحد".

وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.