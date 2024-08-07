سفارة واشنطن في بيروت تمنح قروضا للأمريكيين لشراء تذاكر المغادرة

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنه يمكن للأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان التقدم بطلب للحصول على قرض مالي تحت عنوان «العودة إلى الوطن».

وكتبت السفارة في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى الولايات المتحدة، التقدم بطلب للحصول على قرض العودة إلى الوطن».

Destitute U.S. citizens who need assistance returning to the United States may apply for a repatriation loan. For more information, go to https://t.co/ECrUttoGon pic.twitter.com/OF6z7iaWc9 — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 7, 2024

والسبت الماضي، قالت الشئون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن على الأمريكيين غير الراغبين في مغادرة لبنان تجهيز خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في ملاجئ.

وأوضحت أن على الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان عدم الاعتماد على الحكومة الأمريكية في هذا الصدد.

وقبل أيام، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، كما طالبت المتواجدين في بيروت إلى سرعة مغادرتها بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.



