وزيرة التنمية المحلية: لولا الارادة السياسية للرئيس السيسي لما تحقق حلم ميلاد العلمين الجديدة وجعلها مدينة للفرص والأحلام

-العلمين الجديدة مدينة عالمية علي أرض مصر تتمتع بمقومات السياحة الدولية وأصبحت درة مدن البحر المتوسط

-الرئيس السيسي صاحب رؤية تحقيق التنمية العمرانية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي

- الشركة المتحدة تقوم بدور عظيم لتسليط الضوء علي جهود الدولة التنموية علي أرض جميع المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مؤتمراً صحفياً هو الأول منذ توليها المنصب، وذلك بمشاركة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك على هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالي لتفقد الأنشطة والفعاليات المقدمة.

وفي بداية كلمتها في المؤتمر الصحفي أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بزيارة مهرجان العلمين، قائلة: "في البداية أنا سعيدة جداً وفخورة أن الأجواء الرائعة اللي بنعيشها في مدينة العلمين الجديدة دي موجودة في مدينة على أرض مصر، مدينة عالمية تتمتع بمستوى خدمات على أعلىى مستوى وتمتلك مقومات السياحة العالمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "بالتأكيد الإنجاز اللي بنشوفه حوالينا ده كله الفضل يرجع فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لولا اهتمامه ورؤيته بتحقيق التنمية العمرانية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي مكناش شفنا العلمين الجديدة ولا رأس الحكمة ولا غيرها من مدن الجيل الرابع في كل محافظات مصر وأعمال التنمية والتطوير اللي شغاله ليل نهار في منطقة الساحل الشمالي الغربي كلها.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: "ومن وجهة نظري سهل جدًا إننا كنا نحلم بوجود مدينة عالمية زي العلمين الجديدة في مصر لكن صعب أوي إننا نحقق الأحلام دي في ظل غياب الإرادة السياسية وقدرة الدولة والكل كان بيتكلم فى أزمنة سابقة عن تنمية الساحل الشمالي الغربي والفرص الواعدة الموجودة وبصفة خاصة منطقة العلمين الجديدة، لكن الإرادة السياسية الحقيقية تحققت فى عهد الرئيس السيسي في ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء وجولاته المستمرة في المنطقة، حتى أصبحت العلمين الجديدة مدينة متكاملة بتشمل كل مناحي الحياة وتناسب جميع الطبقات والأذواق".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "المكان اللي إحنا فيه دلوقتي تحول بشكل كُلي، من أرض كانت زمان مليانة ألغام، لمنطقة للأحلام والفرص في كل المجالات وأصبحت العلمين الجديدة، دُرة مدن البحر المتوسط، وبتشهد على عظمة إنجازات الجمهورية الجديدة، بشموخ أبراجها، وتناسق تصميمها المعماري، وطرازها الحديث وتنوعها الفريد، وكمان فعالياتها الترفيهية العالمية كل سنة في مهرجان (العالم علمين)".

كما ثمنت الدكتورة منال عوض الدور المهم والجهود التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و التي أصبحت أحد ركائز صناعة القوي الناعمة في مصر والمنطقة، مشيدة بالدور العظيم والكبير الذي تقوم به الشركة المتحدة في تسليط الضوء على جهود الدولة التنموية على أرض جميع محافظات الجمهورية.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لجميع العاملين بالشركة المتحدة بمؤسساتها الإعلامية المختلفة على التعاون والمجهود الذي تقدمه لدعم جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية في عملية التنمية وخدمة المواطنين ودفع النمو الاقتصادي وخلق الملايين من فرص العمل وتعريف المواطن بكل ما تقوم به الدولة في جميع المحافظات.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الوزارة والشركة المتحدة في عدد من مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية بما يخدم المواطنين بالمحافظات ويحقق توجهات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في عدد من الملفات الخدمية المختلفة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن مهرجان العلمين في نسخته الثانية أصبح قوة ناعمة مهمة للدولة المصرية وساهم في إظهار ما تتمتع به العلمين الجديدة من مقومات سياحية متميزة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للساحل الشمالي الغربي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مهرجان العملين هو الأكبر في مصر والشرق الأوسط الذي يجمع بين القوى الناعمة لمصر في الفن والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور رئيسي فى جذب الأنظار من مصر والعالم لمدينة العلمين الجديدة من خلال مهرجان العلمين الذي يشهد فعاليات متنوعة ثقافية ورياضية وفنية، وينتظره الجميع في مصر والشرق الأوسط.