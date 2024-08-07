بوينج تعيد تصميم مكون في جسم طائرة 737 ماكس بعد أن تسبب لها في أزمة

تقوم شركة بوينج الأمريكية، بإعادة تصميم مكون في جسم طائرة شبه جديدة من طراز "737 ماكس 9"، كان قد انفجر أثناء قيام الطائرة برحلة جوية في يناير الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، بأن شركة صناعة الطائرات تسعى إلى استخلاص الدروس من وراء الحادث الذي تسبب في حدوث أزمة لها.

وكشفت الشركة عن الخطة أثناء جلسة استماع استمرت ليوم كامل مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، الذي استجوب مسؤولين تنفيذيين في "بوينج"، وشركة "سبيريت إيروسيستمز" الموردة، بشأن ثقافة السلامة والتصنيع الخاصة بهم.

وقالت "بوينج" إن المهندسين يعملون على تغييرات في التصميم، من شأنها منع إغلاق ما تسمى بـ "سدادة الباب" حتى يتم تأمينها بإحكام، بعد أن توصل مجلس سلامة النقل الوطني إلى أن هذا العنصر لم يتم إعادة إدخاله بشكل صحيح وكان ينقصه مسامير لتثبيته.