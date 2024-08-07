إنقاذ مواطن احتجز داخل مصعد بعقار في الفيوم

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم في إنقاذ مواطن محتجز داخل مصعد بأحد العقارات بالفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا بحدوث عطل فنى بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم وبداخه أحد المواطنين.

وجه اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، بالدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى إخراجه بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية نظراً لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.