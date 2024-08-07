قائد جيش إيران: اختيار يحيى السنوار يعني أنه لا أمل لإسرائيل في مستقبلها

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن قائد للجيش الإيراني قوله إن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية "يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله"، مؤكدا أن "جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم".

وأمس الثلاثاء، نقلت "الجزيرة" الإخبارية عن القيادي في حماس أسامة حمدان، قوله إنه تم اختيار يحيي السنوار رئيسا للحركة بالإجماع، مؤكدا أن "هذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة".

وأضاف حمدان أن "التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما".

بعد مرور أقل من أسبوع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، أعلنت حماس، اليوم الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

وفي حين نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن نائبة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قولها: "ليس لدينا تعليق على اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس"، قال مسئولون أمريكيون في يونيو الماضي إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن السنوار، الزعيم القوي للحركة في غزة، والذي يُعتقد أنه صانع القرار الرئيسي للحركة بشأن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، يعتقد أن حماس على الأرجح قادرة على النجاة من محاولة إسرائيل لتدميرها.