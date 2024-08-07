إعلام تابع لحزب الله: تحليق غير مسبوق للمسيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، بتحليق غير مسبوق للمسيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت قناة المنار، مساء الأربعاء، إن مختلف أنواع المسيرات الإسرائيلية تُحلّق في أجواء الجنوب اللبناني.

وأضافت أن هناك تحركات جوية غير مسبوقة لسلاح الجو الإسرائيلي في هذه المناطق.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.