الخميس 7 أغسطس 2025 7:09 ص القاهرة
الصحة العالمية: أكثر من 14800 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية

وفا
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 7:01 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 7:01 ص

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 14 ألفا و800 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، داعيا إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أفاد غيبريسوس، بأن منظمة الصحة العالمية دعمت الإجلاء الطبي لـ15 طفلا في حالة حرجة، رفقة 42 من أقاربهم، من غزة إلى الأردن صباح الأربعاء.

وأضاف: "ما زال أكثر من 14 ألفا و800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة. نحثّ المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات لاستقبال المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي بكل السبل الممكنة".

 


