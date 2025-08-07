120 طالبا يؤدون اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بشمال سيناء

شهد مركز الاختبارات الإلكترونية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، انطلاق اختبارات القبول بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور 120 طالبًا من المتقدمين للالتحاق بالمدرسة.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم أن الاختبارات جرت وسط أجواء تنظيمية محكمة، وبالتنسيق الكامل بين مسؤولي المديرية والقائمين على المركز، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتيسير أداء الطلاب للاختبارات داخل بيئة رقمية حديثة.

وتُعد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من المدارس الرائدة في مجال التعليم الفني المتخصص، إذ تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.