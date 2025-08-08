مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عدة قرى بالضفة الغربية

- شقوا طرقا استيطانية بحماية الجيش الإسرائيلي

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، قرى فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.

ففي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، هاجم عشرات المستوطنين قرية المغير، شمال شرق المدينة، وتجمعوا في منطقة سهل "مرج سيع" غربًا، حيث تصدى لهم السكان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الوكالة أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية بالتزامن مع هجوم المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.

وفي محافظة نابلس (شمال)، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن جرافات تابعة للمستوطنين شرعت بشق طرق استيطانية جديدة في أراض تتبع بلدية قبلان، جنوب مدينة نابلس.

أما في محافظة الخليل (جنوب)، فنفذت جرافات مستوطنين أعمال تجريف في بلدة دورا، كما تجمع مستوطنون بأعداد كبيرة في منطقة الحمرة، القريبة من قرية التوانة بمنطقة مسافر يطا، ونظموا مسيرة ونصبوا غرفة متنقلة في الموقع، وفق المصادر ذاتها.

والاثنين، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو الماضي، ألفا و821 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بينها 466 اعتداء نفذه مستوطنون، أدّت إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

وأشارت في تقريرها الشهري إلى محاولة المستوطنين إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ودراسة الجهات الإسرائيلية المختصة 39 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات في الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.