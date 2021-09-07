نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجون إسرائيل تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت فرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون.

وأضاف نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن هذه الإجراءات العقابية تمثلت وفقًا للمتابعة، بنقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن "جلبوع"، حيث تأكد نقل 16 أسيرا إلى سجن "النقب"، وهم من بين نحو 90 أسيرًا يقبعون فيه.

كما ألغت إدارة سجن "جلبوع" المحطات التلفزيونية في كل الأقسام، ونقلت خمسا من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.

وأوضح نادي الأسير أن "حالة من التوتر تخيم على كل أقسام الأسرى، وأن جميع المعطيات الراهنة تؤكد أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحقّهم".

واعتبر أنّ هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، وبتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

يأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن هروب 6 معتقلين فلسطينيين "خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي"، من سجن جلبوع عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن الذي تم تشييده في عام 2004 ويعد شديد الحراسة.

وأظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، كما تم الكشف عن فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.